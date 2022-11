Calciomercato: Barcellona, Inigo Martinez primo nome per dopo-Piquè

Il 31enne centrale è in scadenza con l'Athletic Bilbao BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il dopo-Piquè al Barcellona è già cominciato. La decisione del difensore non ha colto del tutto alla sprovvista la dirigenza blaugrana, già al lavoro da tempo per sostituirlo: stando al "Mundo Deportivo" il primo nome in cima alla lista è quello di Inigo Martinez, 31enne centrale in scadenza a fine stagione con l'Athletic Bilbao che a gennaio potrebbe arrivare per una cifra abbordabile. Ma l'addio di Piquè dovrebbe anche consentire un risparmio da circa 50 milioni di euro che potrebbe permettere alla dirigenza di provare a piazzare anche un colpo importante: da tempo Xavi chiede almeno due rinforzi, uno sulla fascia destra e un altro in mezzo al campo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Nov-22 10:16