Motomondiale: Gp Valencia. Bagnaia “Avverto pressione ma è normale”

Il pilota italiano: "Molto soddisfatto del lavoro fatto fra FP1 ed FP2". PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Al termine della prima giornata dell'ultimo e decisivo atto del Mondiale di MotoGP, tutta in salita, Pecco Bagnaia ha ritrovato il sorriso. Ai microfoni di MotoGp.com l'italiano ha ammesso: "Questa mattina pensavo che eravamo messi meglio ma tutto era abbastanza diverso rispetto allo scorso anno". "Poi abbiamo lavorato bene durante il giorno e abbiamo recuperato terreno, trovando un discreto assetto. Sono veramente felice del passo in avanti che abbiamo fatto oggi, considerando come eravamo partiti questa mattina", ha chiarito Bagnaia. "Nella seconda uscita della FP2 abbiamo fatto grossi progressi, che mi hanno permesso di avere un passo molto veloce. Possiamo essere molto soddisfatti. Se c'è qualcosa su cui posso essere stato un po' limitato dai pensieri è stato il time attack, perché non volevo commettere errori come in Malesia. Per questo mi sono tenuto un po' di margine in due o tre punti", ha aggiunto il pilota della Ducati. "Il Mondiale? Sento un po' la pressione ma questo credo che sia normale. L'importante domani sarà centrare un piazzamento nella top ten e mantenere la calma", ha concluso Bagnaia. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 04-Nov-22 18:30