Musetti ko ai quarti a Parigi, Djokovic in semifinale

Il serbo si impone in due set con il punteggio di 6-0, 6-3 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti esce di scena nei quarti di finale del "Rolex Paris Masters", ultimo ATP Masters 1000 stagionale (montepremi 5.415.410 euro) che si disputa sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy. Il tennista carrarino si è arreso al serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 6, con il punteggio di 6-0, 6-3. 'Nole' affronterà per un posto in finale il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas (5) e lo statunitense Tommy Paul. L'altro finalista, invece, sarà stabilito dal confronto tra il danese Holger Rune e il canadese Felix Auger-Aliassime (8).