Nicola “Contro la Cremonese dobbiamo essere pratici”

L'allenatore della Salernitana: "Il team di Alvini può crearci difficoltà". SALERNO (ITALPRESS) – Davide Nicola vuole congedarsi bene dal suo pubblico nell'ultimo impegno agonistico del 2002 all'Arechi della "sua" Salernitana, prima della sosta per i Mondiali. Di fronte ci sarà, domani, la Cremonese, un'avversaria diretta nella lotta per la salvezza. "La Cremonese può crearci difficoltà, ha idee e organizzazione. Vogliamo ordine e aggressività sempre. Mi aspetto una partita complicata, contro una squadra competitiva. La differenza in classifica alcune volte la fanno i dettagli. Non siamo nella condizione di poter sottovalutare gli avversari: ogni partita nasconde insidie. Tutti noi vogliamo sempre ottenere il massimo. Vale anche per gli altri e l'unica cosa da fare, quindi, è concentrarsi", ha dichiarato Nicola. "La Salernitana viene da tre punti importanti. Adesso inizia un ciclo di tre partite in otto giorni. Saranno chiamati tutti in causa, in questo momento abbiamo bisogno di tutti i giocatori a disposizione. Ogni partita successiva a quella fatta bene, e o che si porta dietro questa nomea, richiama sempre a luoghi comuni che nel calcio ci stanno", ha proseguito il tecnico del team campano. "Noi siamo contenti di esserci appropriati del gusto di fare bene e di giocare. La continuità per me sta nella prestazione, che poi deve portare al risultato. Non ci facciamo particolari considerazioni legate al post Lazio. I punti possiamo prenderli dovunque e contro chiunque. A me non piace battezzare le partite con 'qui facciamo punti e qui no', fa parte della mia forma mentis. Tutto può accadere, ma a prezzo di grande sacrificio", ha spiegato ancora Nicola. "La Cremonese è il tipo di avversario che ci farà subito immedesimare nella nostra dimensione. Dobbiamo essere pratici. Ha un modo di stare in campo preciso, attacca gli spazi e ha un ottimo dinamismo", ha concluso Nicola. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/pdm/red 04-Nov-22 13:44