Superbike: Rinnovato accordo con Portimao, in calendario fino al 2027

Il Round del Portogallo è presente dal 2008, con la sola eccezione del 2016 PORTIMAO (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – L'Autodromo Internacional do Algarve e Dorna WSBK Organization hanno raggiunto un accordo per far sì che il round del Portogallo del Mondiale Superbike si disputi sul circuito di Portimao fino al 2027. Il circuito portoghese fa parte del calendario dal 2008, con la sola eccezione del 2016. Da allora è stato scenario di un grande spettacolo e ha ospitato 29 gare con tanti momenti indimenticabili. Tra questi la grande doppietta firmata nel 2008 da Troy Bayliss in occasione dell'ultimo round della sua carriera prima del ritiro fino al titolo vinto nel 2009 da Ben Spies, con lo statunitense che in un eccezionale finale di stagione ha avuto la meglio di Noriyuki Haga.