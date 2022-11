Tennis: Swiatek in semifinale alle Wta Finals, Kasatkina ancora in corsa

La russa si giocherà il pass contro Caroline Garcia ROMA (ITALPRESS) – Seconda vittoria su due e pass per le semifinali in tasca per Iga Swiatek alle Wta Finals in corso a Forth Worth, in Texas. La polacca, numero uno del mondo, si sbarazza per 6-3 6-2 di Caroline Garcia e si assicura il primo posto nel gruppo Tracy Austin. L'altro biglietto per le semifinali se lo giocheranno nell'ultima giornata del round robin la francese e Daria Kasatkina: la 25enne russa rimane in corsa grazie al successo per 7-6(6) 6-3 su Coco Gauff. L'americana, ancora a zero, è ormai fuori dai giochi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 04-Nov-22 09:02