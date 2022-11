Calcio: Palladino “Col Verona gara fondamentale,il mio Monza è in forma”

"Dobbiamo ritrovare la compattezza di squadra, ma ho visto bene i ragazzi", dice il tecnico biancorosso MONZA (ITALPRESS) – "Ci aspetta una partita importantissima contro una squadra che lotta per la salvezza. L'abbiamo preparata bene, ho visto i ragazzi in gran forma, ma dovremo fare meglio che col Bologna ed è possibile che qualcosa sul modulo modificheremo". Così il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, alla vigilia del match casalingo contro il Verona, una sfida salvezza che arriva in un momento difficile per entrambe le squadre. "Io guardo partita per partita, questo è una gara fondamentale, arriviamo da tre sconfitte, ma non possiamo passare dall'essere bravi al siamo scarsi pensando solo ai risultati – dice riferendosi alle tre vittorie di fila nelle prime tre gare della sua gestione -. Siamo sopra la quota salvezza, lavoriamo giorno per giorno, con il Bologna è vero che abbiamo perso, ma eravamo in vantaggio e nel nostro momento migliore abbiamo subito il gol del pareggio. Dobbiamo lavorare sul fatto psicologico, sull'analisi e sulla cura degli errori, lo abbiamo fatto e per domani vedo una squadra in palla". Palladino parla anche di alcuni singoli, soffermandosi sul reparto offensivo, a cominciare da Vignato. "Ho un debole per lui, mi somiglia calcisticamente parlando, stiamo lavorando per dargli maggiore spazio, è un ragazzo meraviglioso. Petagna è in buona forma, Dani Motta Carvalho è un calciatore mobile che si può utilizzare in diversi spazi", dice Palladino che prova a non guardare la classifica e non intende parlare di quota salvezza: "Non penso al domani, ma all'oggi, alle prossime tre gare. Penso alla gara con il Verona, voglio rivedere la compattezza di squadra delle prime tre gare vinte. Stiamo bene, abbiamo recuperato Caldirola, Marrone, sono tutti disponibili, ma le convocazioni arriveranno dopo la rifinitura". Sulla panchina gialloblù, un tecnico giovane che conosce benissimo. "Con Bocchetti siamo amici da 12 anni, abbiamo condiviso la stessa camera a Genova. E' un allenatore che ha molto coraggio, conosce molte bene la squadra e le qualità di tutti, affronto un amico", ammette Palladino che ai suoi chiede di "scatenare energia positiva, ho dei ragazzi che vanno forte e le tre gare in una settimana non mi preoccupano, ho una rosa che sa rispondere a questa evenienza". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pfr/ari/red 05-Nov-22 13:59