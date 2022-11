Calcio: Psg. Messi infortunato, salta la gara con il Lorient

Nessun allarme per l'argentino, solo un'infiammazione al tendine d'achille PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Lionel Messi salterà la sfida di domenica contro il Lorient per un'infiammazione al tendine d'Achille. Nessun allarme Mondiale, il fuoriclasse argentino dovrebbe essere in campo, o comunque tornare a disposizione, contro l'Auxerre nell'ultimo match prima della kermesse iridata in Qatar. Out anche lo spagnolo ex Napoli, Fabian Ruiz, per un problema agli adduttori. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 05-Nov-22 13:23