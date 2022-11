Calcio: Serie A. Dionisi “Perso per demerito nostro”

"Devo capire perchè ci siamo accesi solo dopo essere passati in svantaggio" EMPOLI (ITALPRESS) – "Non abbiamo giocato come abbiamo fatto da inizio stagione, siamo stati troppo leggeri e superficiali. Tutte e due le squadre hanno creato poco ma penso alla mia squadra ed io oggi non sono contento. Devo capire perchè ci siamo accesi solo dopo essere passati in svantaggio". Lo ha detto a Dazn il tecnico neroverde Alessio Dionisi al termine della sfida fra Empoli e Sassuolo, terminata per 1-0 in favore dei toscani. "Il tocco di mano di Ismajli nel primo tempo? L'episodio mi sembrava evidente ma non bisogna andare dietro alle polemiche. Nel primo tempo abbiamo più protestato che giocato. Chi è entrato lo ha fatto bene, hanno dato una spinta diversa. Non voglio soffermarmi sui singoli, parlo solo della prestazione della squadra che mi ha deluso. Abbiamo perso per demerito nostro, dobbiamo pensare alla prossima, incontreremo (la Roma, ndr) una squadra forte ed è meglio così". – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). lc/xd6/red 05-Nov-22 18:00