Calcio: Serie A. Zanetti “Contento per prestazione e vittoria”

"Non abbiamo mai smesso di crederci ed alla fine siamo stati premiati" EMPOLI (ITALPRESS) – "Sono contento per la prestazione e per la vittoria. La cercavamo e l'abbiamo fortemente voluta giocando una gara davvero di grande qualità e carattere. Mi è piaciuto l'atteggiamento e la mentalità anche perché venivamo da un periodo non semplice". Lo ha detto a Dazn il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti al termine del match vinto per 1-0 al Castellani contro il Sassuolo. "Sono felice per i ragazzi, la squadra è andata oltre se stessa contro un avversario molto forte – ha aggiunto Zanetti -. Non abbiamo mai smesso di credere nell'attaccare ed alla fine siamo stati premiati. Nelle prossime due partite ci aspettano impegni difficili, godiamoci la vittoria ma da domani si prepara la gara di Napoli e poi penseremo alla sfida contro la Cremonese. Questo inizio di stagione è più che buono ed i tifosi ce lo stanno riconoscendo. Oggi c'è stata una bella reunion fra la squadra e ambiente".