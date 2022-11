Calcio: Wolverhampton. Lopetegui nuovo allenatore dal 14 novembre

Lo spagnolo, esonerato a inizio ottobre dal Siviglia, allenerà i Wolves WOLVERHAMPTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Un corteggiamento lungo oltre un mese. Alla fine, dopo i primi no, il Wolverhampton ha ottenuto il sì di Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo, infatti, è il nuovo allenatore dei "lupi", ma prenderà la guida della squadra soltanto da lunedì 14 novembre, ovvero quando inizierà la pausa per i Mondiali del Qatar. Esonerato lo scorso 5 ottobre dal Siviglia, l'ex ct della Spagna era stato subito contattato dai Wolves ma aveva rifiutato l'incarico anche per motivi familiari. "Julen è un allenatore di alto livello, con un'esperienza eccellente in squadre di rango, siamo molto lieti di portarlo ai Wolves. E' sempre stata la scelta numero 1 per noi", ha spiegato il presidente Jeff Shi. Il Wolverhampton, attualmente penultimo con 10 punti in 15 gare, lo scorso 2 ottobre ha esonerato il portoghese Bruno Lage, affidando la squadra al tecnico ad interim Steve Davis. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 05-Nov-22 10:44