Juric ritrova Motta “Non pensavo sarebbe diventato un allenatore”

Il tecnico del Torino: "Arnautovic è il miglior attaccante del campionato" TORINA (ITALPRESS) – Nella sfida in programma domani all'ora di pranzo contro il Bologna, Ivan Juric non potrà guidare la squadra granata essendo squalificato. Sulla panchina dei felsinei ci sarà invece Thiago Motta, che condivide con il tecnico del Toro un passato da ex giocatore di Gasperini al Genoa. "Ma lui ha un bagaglio diverso del mio – ci tiene a precisare l'allenatore granata nella conferenza che precede il match del Dall'Ara – anche perché ha avuto altri maestri che lo hanno allenato, oltre a Gasperini. Sinceramente non pensavo che sarebbe diventato un allenatore, perché era un po' 'pazzo' quando giocava. Ma a livello calcistico era davvero forte e mi ha trasmesso molto. Con lui e Milito ho potuto ammirare per la prima volta dal vivo dei giocatori veri. Ricordo i primi allenamenti ai tempi del Genoa, noi eravamo dei buoni giocatori ma lui era di un altro livello. I calciatori top sono diversi dagli altri, hanno un altro tocco di palla e in più lui aveva una competitività unica". A proposito di top player, Juric si sbilancia parlando di Pellegri, per il quale pronostica un futuro al alto livello: "Credo che sia l'unico nella rosa che alleno attualmente ad avere le potenzialità per diventare un top player. Ma per adesso è solo al 10%, deve migliorare sotto diversi aspetti, tra cui la gestione della palla. E deve migliorare anche il sinistro". Per quanto concerne la gara di domani contro il Bologna, i pericoli per il Torino arriveranno soprattutto da Arnautovic: "Lo ritengo il miglior attaccante del campionato. Ma il Bologna ha altri talenti interessanti, tra questi ci sono Lucumi e Somuaro, che hanno dato ai nostri avversari un contributo importante in fatto di forza fisica in difesa". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). rol/mc/red 05-Nov-22 17:25