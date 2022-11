Mondiali2022: Brasile. Tite “Penso alla lista dei convocati e non dormo”

"Prima dell'atleta c'è l'uomo, ma devo fare scelte tecniche", dice il ct RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Ansia da…convocazioni. Nella vita del commissario tecnico le scelte hanno un ruolo importante, costante, ma quando si arriva a una grande manifestazione come il Mondiale il dover lasciare qualcuno a casa diventa un peso per un ct. Lo è sicuramente per Tite, condottiero di un Brasile che in Qatar, ma un po' come storicamente avviene più o meno sempre, si presenta nella prima fascia delle nazionali favorite per il titolo iridato. In un'intervista a Esporte Espetacular e a poche ore dalla comunicazione della lista dei convocati, il ct confessa la sua ansia, le sue emozioni che non fanno dormire nè lui, nè la moglie. "Comincio a scalciare nel letto all'alba, lei ormai c'è abituata, mi dice di calmarmi – rivela -. Mi sveglio spesso alle 4 del mattino e penso alle convocazioni. Più che al giocatore penso all'uomo e al suo carattere, ai figli e alle famiglie, al rispetto che si deve avere per l'essere umano, ma mi tocca fare delle scelte. Per questo mi preme esprimere la mia gratitudine a tutti i giocatori che hanno fatto parte del mio gruppo, ma le scelte sono tecniche anche se fatte con un grande rispetto per l'uomo". Tite, che lascerà la panchina della Seleçao dopo il Qatar, ha rivelato che stava per chiudere la sua avventura verdeoro già al Mondiale del 2018, in Russia, dopo la sconfitta contro il Belgio ai quarti. "Ho riflettuto molto, fatto lunghe camminate sulla spiaggia di Barra da Tijuca, ho parlato molto con mia moglie, i miei fratelli, i miei figli. L'esposizione comporta pressione, ho riflettuto molto prima di decidere di continuare. Sono state importanti anche le parole di mia figlia. Sono passati quattro anni da allora, tantissimi. In tutto questo tempo ho cercato di fare il meglio, di leggere, di conoscere, di attingere informazioni". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 05-Nov-22 13:00