Mondiali2022: Inghilterra. Chilwell out, infortunio grave al ginocchio

"Darò il massimo per tornare a giocare per il Chelsea il prima possibile" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Ben Chilwell. Il laterale mancino del Chelsea non parteciperà ai prossimi mondiali con la maglia dell'Inghilterra. Al classe 1996, uscito malconcio dal match di Champions contro la Dinamo Zagabria, è stato riscontrato un "grave" infortunio al tendine del ginocchio. "Dopo il mio infortunio al legamento crociato anteriore, ho lavorato duramente per essere pronto per la Coppa del Mondo – ha scritto Chilwell su Instagram -. È sempre stato un mio sogno. Sfortunatamente, questo non sarà possibile dopo i risultati della mia scansione. È molto difficile da mandare giù in questo momento, ma credo che tutto accada per una ragione. Darò il massimo per tornare a giocare per il Chelsea il prima possibile. Grazie per i messaggi di supporto". Oltre a Chilwell, i Tre Leoni di Southgate rischiano di dover rinunciare anche a Reece James (Chelsea), Kyle Walker-Peters (Southampton), Kyle Walker (Manchester City) e Kalvin Phillips (Manchester City). "Ben inizierà ora un programma di riabilitazione con il dipartimento medico del club", si legge su una nota diffusa dal Chelsea. – Foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/ari/red 05-Nov-22 14:41