Motomondiale: Gp Valencia. Izan Guevara in pole in Moto3

Lo spagnolo precede il turco Oncu, settimo l'italiano Dennis Foggia VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Izan Guevara (GasGas), con il tempo di 1'38"479, è in pole nella Moto3 al Gp di Valencia. Alle spalle dello spagnolo secondo posto per il turco Deniz Oncu (Ktm) che chiude a 46 millesimi. Terzo l'iberico Sergio Garcia (GasGas +0"175), quarto il brasiliano Diogo Moreira (Ktm, +0"218), quinto il giapponese Ayamu Sasaki (Husqvarna , +0"282), sesto lo spagnolo Ivan Ortolà (Ktm, +0"318), solo settimo Dennis Foggia (Leopard, +0"377), ottavo e nono posto per due giapponesi, Suzuki (Honda, +0"396) e Ryusel Yamanaka (Ktm, +0"448), decimo posto per John McPhee (Husqvarna, +0"470). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/ari/red 05-Nov-22 13:31