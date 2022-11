Motomondiale: Gp Valencia. Martin “La pole più difficile della stagione”

Marquez "Sarà dura ma punto al podio", Miller "Fiducioso per l'ultima esibizione Ducati" VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "E' stata la pole più difficile della stagione, ho provato tutte e due le gomme per vedere il loro potenziale. Di mattina ho fatto fatica, ora invece ho fatto un buon tempo. Questa è la terza pole di fila, siamo forti". Lo ha detto Jorge Martin che ha conquistato la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Valencia. Alle sue spalle il connazionale della Honda, Marc Marquez. "Ho rischiato facendo uno di quei giri in cui non ti frega quel che succede. Non ho pensato al rischio di cadere. Sono onesto, per me sarà difficile arrivare sul podio, ma ovviamente mi piacerebbe", ha spiegato Marquez. Terzo tempo per l'australiano Jack Miller: "Ho fatto un ottimo giro di preparazione, volevo spingere tanto, non sono riuscito a salire di più. Questa è l'ultima esibizione con la Ducati, mi sento bene, il passo è buono, mi sento fiducioso per la gara di domani". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mga/ari/red 05-Nov-22 15:21