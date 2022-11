Tennis: Torneo Guayaquil. Cecchinato in semifinale

Il tennista palermitano sfiderà il tedesco Altmaier per un posto in finale ROMA (ITALPRESS) – Marco Cecchinato in semifinale al "Ciudad de Guayaquil", Challenger ATP dotato di un montepremi di 53.120 dollari che si sta disputando sui campi in terra battuta di Guayaquil, in Ecuador. Il 30enne palermitano, n.109 ATP, partito dalle qualificazioni, ai quarti si è imposto 6-1, 6-3 sul britannico di origini tedesche Jan Choinski, n.284 del ranking. Ora "Ceck" sfiderà per un posto in finale il tedesco Daniel Altmaier, n.91 del ranking e terzo favorito del seeding. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 05-Nov-22 09:32