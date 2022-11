Tennis: Wta Finals. Sakkari batte 2-0 Jabeur, Sabalenka in semifinale

L'ultima semifinalista uscirà dal confronto tra Caroline Garcia e Daria Kasatkina ROMA (ITALPRESS) – Alle Wta Finals in corso a Forth Worth, in Texas, definita anche la seconda semifinalista del girone Nancy Richey. Aryna Sabalenka ha battuto Jessica Pegula 6-3, 7-5 conquistando il secondo posto con un bilancio di due vittorie e una sconfitta. La bielorussa accede alle semifinali grazie al successo di Maria Sakkari che, già qualificata, batte 2-0 la tunisina Ons Jabeur con il punteggio di 6-2, 6-3. La greca in semifinale affronterà la vincente del match tra Caroline Garcia e Daria Kasatkina che si giocano il secondo posto nel gruppo Tracy Austin, vinto dalla polacca Iga Swiatek che ora se la vedrà con Aryna Sabalenka. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 05-Nov-22 09:19