Augusto Fernandez campione del mondo in Moto2, a Valencia vince Acosta

Allo spagnolo basta il secondo posto dopo la caduta di Ai Ogura VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Dopo Izan Guevara in Moto3 un altro maiorchino, Augusto Fernandez, è campione del mondo. La caduta del competitor, Ai Ogura, infatti, che stava attaccando il primo posto di Tony Arbolino, a 18 giri dalla fine del GP di Valencia, ha posto fine al pathos sulla lotta per il titolo piloti. La gara è stata vinta da Pedro Acosta (Red Bull Ktm Ajo) con il tempo di 39'52"413. Secondo il nuovo campione del mondo, Augusto Fernandez (Red Bull Ktm Ajo) a 1"232. Terzo Tony Arbolino (Elf Marc VDS Racing Team) a 10"163. Quarto lo spagnolo Fermin Aldeguer (Beta Tools Speed Up) a 14"407, quinto Albert Arenas (Inde GASGAS Aspar Team) a 19"009. Sesto Manuel Gonzalez (Yamaha VR46 Master Camp Team), completano la top ten Jake Dixon (Inde GASGAS Aspar Team) settimo, Jeremy Alcoba (Liqui Moly Intact GP) ottavo, Senna Agius (Elf Marc VDS Racing Team) nono e Marcel Schrotter (Liqui Moly Intact GP) decimo. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 06-Nov-22 13:13