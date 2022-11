Bologna, Thiago Motta “Soddisfazione grande, gruppo forte”

Secondo il tecnico dei rossoblù i cambi hanno fatto la differenza BOLOGNA (ITALPRESS) – "I cambi hanno fatto la differenza, questo perché ho a disposizione un gruppo di giocatori forti che sta meritando certe soddisfazioni". Queste le parole di Thiago Motta, che ha analizzato così il successo del suo Bologna arrivato al termine della gara casalinga contro il Torino. Thiago Motta si è detto estremamente soddisfatto della prestazione dei suoi, che in rimonta hanno costruito una vittoria che consente ai rossoblu di proseguire la loro striscia di vittorie consecutive: "La soddisfazione oggi è tanta, per dei giocatori che hanno affrontato nel modo giusto una partita molto difficile – ha esordito Thiago Motta -. Risultato merito anche dei giocatori che sono entrati dalla panchina. Io li ho solo messi in campo, poi sono loro che raccolgono i frutti del lavoro fatto durante la settimana. Questa presenza costante è motivo di crescita per me che li alleno e per loro che si sacrificano per la squadra. Ho a disposizione un gruppo forte che merita soddisfazioni di questo calibro". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xi6/pc/red 06-Nov-22 15:26