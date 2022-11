Calcio, Giorgio Chiellini vince il titolo Mls con i Los Angeles Fc

L'ex bianconero, che non è sceso in campo, festeggia sui social LOS ANGELES (USA) (ITALPRESS) – Giorgio Chiellini vince anche oltreoceano. I Los Angeles FC hanno infatti trionfato nella notte italiana nella finale cha ha assegneto il titolo Mls. Battuto ai rigori il Philadelphia Union dopo che i tempi supplemnetari si erano chiusi 3-3 dopo una gara avvincente. Il Philadelphia sbaglia 3 rigori su 3. Sanchez segna il rigore decisivo. Chiellini, che non è però sceso in campo, esulta sul suo profilo Instagram: "Andiamo LA, oggi è il nostro giorno!". I complimenti via social sono arrivati anche dalla Juventus: "Chiellini col Los Angeles Fc conquista la MLS. Complimenti Giorgio". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 06-Nov-22 11:28