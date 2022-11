Calcio: Giudice, un turno di stop per Giroud ed Hernandez

Tra le società, ammenda di 25.000 euro per l'Atalanta. MILANO (ITALPRESS) – Un turno di squalifica per l'attaccante del Milan Olivier Giroud, espulso ieri dopo il gol vittoria nel match contro lo Spezia. Stop per una partita anche per il milanista Theo Hernandez. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A prendendo in esame le gare disputate ieri e valide come anticipi della 13a giornata d'andata. Tra le società, ammende ad Atalanta (25.000 euro anche "per avere suoi sostenitori, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonché cori oltraggiosi di matrice religiosa"), Napoli (5.000 euro). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). gm/red 06-Nov-22 16:34