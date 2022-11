Calcio: Serie A. Italiano “squadra in grande crescita”

"Siamo felici di questa continuità". GENOVA (ITALPRESS) – "Siamo felici di questa continuità e quando hai questa attenzione riesci a fare la differenza in ogni partita. Sono contento per i ragazzi che hanno dimostrato grande orgoglio. Milenkovic? Sta crescendo, ha avuto un problema fisico che lo ha tenuto fuori per diverso tempo ma adesso sta bene e ci sta dando una grande mano". Così Vincenzo Italiano, mister della Fiorentina ai microfoni di Dazn dopo il successo contro la Sampdoria:"Cosa è cambiato rispetto ad un mese fa? Avevamo un po' di ragazzi che non erano al 100% dal punto di vista fisico, in alcune situazioni non siamo stati aiutati dalla fortuna e anche noi abbiamo sbagliato dal punto di vista difensivo in qualche partita mentre adesso stiamo entrando in campo con quello spirito battagliero che può davvero cambiare il destino di una partita e la mia squadra lo ha dimostrato", ha proseguito l'allenatore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ege/gm/red 06-Nov-22 17:50