Calcio: Serie A. Sarri “Derby gara non normale, vittoria di cuore”

Il tecnico della Lazio: "Match di grande dispendio fisico e nervoso". ROMA (ITALPRESS) – "L'obiettivo del derby era rendere felice il nostro popolo. L'avevamo preparata così, volevamo attaccarli con gli esterni. La partita, tecnicamente, non è stata di alto livello ma è stata di grande dispendio fisico e nervoso. Penso che la gara, in fin dei conti, sia stata bella da vedere". Lo ha l'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, dopo la vittoria per 1-0 del team biancoceleste nella stracittadina contro la Roma. "Questo è uno dei derby più sentiti al mondo. A Londra non c'è la tensione che si vive qui, ne ho fatti diversi. Questa qui a Roma non è una partita normale. Ciò l'abbiamo avvertito, e forse pagato, per giorni. E' stata una vittoria di animo e di cuore", spiega poi il tecnico dei biancocelesti. Luis Alberto, uscito nel corso della ripresa, sta bene. "Aveva sentito un dolore dopo un movimento strano del ginocchio. Avevamo quindi preparato la sostituzione mentre lui aveva deciso di provare a rientrare. Il cambio però era già pronto e non potevamo attendere. Non potevamo permetterci di 'perdere' tre o quattro minuti", chiarisce Sarri. 06-Nov-22