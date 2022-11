Calcio: Serie A. Stankovic “Dispiace per tifosi, chiediamo scusa”

"Abbiamo giocato contro una squadra di grandissima qualità". GENOVA (ITALPRESS) – "Abbiamo giocato contro una squadra di grandissima qualità ma resta un grande rammarico per aver preso un gol dopo appena tre minuti che ha cambiato la partita". Lo ha spiegato il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta in casa con la Fiorentina. "I fischi dei tifosi? Chiedo scusa anche a nome della squadra, hanno ragione. Dispiace anche per il raddoppio della Fiorentina subito su un calcio piazzato, c'era ancora tempo per recuperare. Adesso abbiamo due partite importanti con Torino e Lecce, poi tireremo le somme. Ma ho fiducia perché questi ragazzi hanno dato tutto. E' girato tutto male ma dobbiamo lavorare per migliorare", conclude l'allenatore serbo. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ege/gm/red 06-Nov-22 17:30