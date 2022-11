Il portiere del Messina Lewandowski in gol da 90 metri

E' accaduto durante la gara di serie C Messina-Monterosi MESSINA (ITALPRESS) – Il portiere del Messina Michal Lewandowski si scopre goleador. E' stato suo, infatti, il gol del 2-0 contro il Monterosi nella sfida valevole per la dodicesima giornata del girone C di serie C. Il polacco è andato a segno con un calcio piazzato da 90 metri che ha sorpreso dopo un rimbalzo il suo collega Alia. La partita si è chiusa con il punteggio di 3-2 per il Messina. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). pc/red 06-Nov-22 14:05