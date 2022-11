MotoGp, Bagnaia “Tutto fantastico, dormirò con il casco d’oro”

L'Italiano festeggia il titolo mondiale in MotoGp VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Tutto è bellissimo, fantastico. La gara più dura della mia vita. Volevo arrivare nei primi cinque oggi ma dopo 5 giri ho cominciato a soffrire con l'anteriore della moto. Non ha importanza. E' stata lo stesso una grande giornata, sono molto felice". Lo ha dichiarato Pecco Bagnaia, il nuovo campione del mondo della MotoGP. "Stanotte dormo con il casco d'oro. Nel giorno della gara più difficile dell'anno e di tutta la mia carriera non ho parole per descrivere la mia gioia. Ho lottato con Fabio in avvio, poi persa l'aletta davanti contavo i giri fino alla fine della corsa. Facevo molta fatica in tutte le curve a destra nel finale. Siamo orgogliosi e sono orgoglioso per quello che è stato. Ero preoccupato per il feeling con la moto e pensavo che dovevamo arrivare almeno quindicesimi. La strategia è stata giusta, quella di andare a pizzicare Fabio per fare allungare i primi era la mossa giusta. Mi ha tranquillizzato perchè lui avrebbe dovuto vincere. Dopo siamo riusciti a gestire il tutto" ha concluso Bagnaia. – foti: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 06-Nov-22 16:05