MotoGp, Quartararo “Pecco Bagnaia ha fatto un anno fantastico”

Il francese dà merito al suo principale avversario VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Il contatto con Pecco in gara è stato inaspettato ma dovevo andare avanti e, ad ogni curva, cercavo un sorpasso. Ho dato il massimo, è stato difficile per la gomma davanti, ma ad ogni modo, devo fare i complimenti a Pecco per il titolo. Ha fatto un anno fantastico. Pecco? E' un amico. In pista ci facciamo la guerra ma fuori perché essere nemici? Complimenti a lui". Lo ha dichiarato Fabio Quartararo ai microfoni di Sky dopo il GP di Valencia. – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). mga/pc/red 06-Nov-22 16:20