Paro “Torino poco concentrato nella ripresa”

BOLOGNA (ITALPRESS) – "L'uscita dal campo di Pellegri non ci ha condizionato, a livello tattico serviva maggiore concentrazione". Così Matteo Paro, vice allenatore del Torino – oggi al posto dello squalificato Juric – intervenuto nel post partita della sfida contro il Bologna, terminata con il punteggio di 2-1 per i rossoblu. Paro ha analizzato la prestazione dei suoi, replicando rispetto a diversi errori commessi da parte della formazione granata nel corso del secondo tempo, sui quali il Bologna ha approfittato per rimontare la partita. "Gara equilibrata, nel secondo tempo ci è mancata un po' di gestione della palla, con errori che sono stati commessi in maniera troppo ingenua – ha detto subito Paro -. Avremmo dovuto avere maggiore concentrazione a livello difensivo, è lì che abbiamo perso la partita nel secondo tempo. A livello tattico l'uscita di Pellegri non ha spostato più di tanto, anche Karamoh sta lavorando tanto per cercare di incidere in posizione di prima punta. Discontinuità? È una questione di mentalità, ma gli errori difendono anche da situazioni di gioco che dobbiamo migliorare quotidianamente. Adesso abbiamo due partite in vista delle quali analizzeremo ben gli errori di oggi, per fortuna nel calcio hai subito il tempo di rifarti perché ormai si gioca quasi ogni tre giorni". – foto: LivePhotoSport (ITALPRESS). xi6/pc/red 06-Nov-22 15:21