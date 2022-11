Alvini “La Cremonese si salverà, un dono giocare contro il Milan”

Il tecnico grigiorosso: "E' l'ultima del 2022 allo Zini, facciamo un regalo ai tifosi" CREMONESE (ITALPRESS) – "Lo Zini sold out è una cosa bella, sono contento per la città, per la Cremonese. So che domani è l'ultima partita casalinga del 2022, anno in cui la Cremo è tornata in Serie A dopo 26 anni. Sarebbe fantastico regalare a tutta la tifoseria una gioia. È una gara difficile, complicata, ma in queste partite ci stanno i sogni più belli. Ce la giocheremo da Cremo, come ce la siamo giocata sempre finora. Daremo tutto, la squadra vorrà sicuramente fare il massimo". A parlare, in conferenza stampa, è Massimiliano Alvini, tecnico di una Cremonese che domani ospiterà i campioni d'Italia del Milan nel derby lombardo. "Domani sera vogliamo essere all'altezza della situazione, e rendere la vita più difficile possibile al Milan – sottolinea l'allenatore della neo-promossa – La catena di sinistra del Milan è una delle cose più belle d'Europa, per noi allenatori è fonte di studio. È logico che possiamo andare più bassi come abbiamo fatto con il Napoli, qualcosa stiamo preparando. Abbiamo fatto il punto della situazione e poi domani valuteremo. Cercheremo di fare il massimo, sempre, ogni partita. E ci riusciremo solo migliorando i nostri difetti". Non saranno convocati Radu, Chiriches, Dessers e Ascacibar, infortunati, mentre Lochoshvili, uscito malconcio dalla sfida contro la Salernitana, dovrebbe stringere i denti. "Pioli è un grande, è un piacere giocarci contro – prosegue Alvini – Domani abbiamo bisogno di fare qualcosa di diverso tecnicamente e tatticamente per cercare di limitare quella che è la forza del Milan. Mi aspetto che i ragazzi giochino da squadra, per la Cremo, per la maglia grigiorossa. Se non giochi da squadra non vai da nessuna parte. È un dono per loro giocare contro una squadra come il Milan: poter disputare una sfida del genere equivale a stare seduto su un tesoro fantastico. Se pensi di risolvere una sfida da solo il Milan ti sbrana, se giochiamo da squadra possiamo essere forti". La posizione di classifica vede le dirette concorrenti per la salvezzaancora ravvicinate: "Non sono mai tranquillo, non lo sono mai stato in 22 anni, ma a me interessa come sta la squadra. Credo fortemente che la Cremo a giugno con Alvini si salverà. Lo farà attraverso un percorso difficile, ne siamo a conoscenza, ci sono tanti giocatori nuovi, ma il miglioramento – termina – sta proprio nel far capire a certi ragazzi che la loro crescita passa attraverso un miglioramento nei dettagli". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 07-Nov-22 14:42