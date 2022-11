Basket: Mondiali. Qualificazioni, Flaccadori salta Spagna e Georgia

Al suo posto il ct ha convocato per il doppio match Moretti PESARO (ITALPRESS) – È iniziata oggi la settimana che porterà la Nazionale di coach Gianmarco Pozzecco alle gare della seconda finestra della seconda fase di qualificazione al Mondiale 2023. Gli Azzurri affronteranno la Spagna venerdì 11 novembre alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle ore 21.00 (Rai 2, Eleven e Sky Sport) e la Georgia a Tbilisi il 14 alle ore 16.00 italiane (le 19.00 locali, Rai 3, Eleven e Sky Sport). In seguito ad un infortunio rimediato ieri nel match contro Verona, Diego Flaccadori è stato autorizzato a non aggregarsi alla squadra. Al suo posto, il ct ha convocato Davide Moretti. Da oggi sono dunque 12 i giocatori a disposizione dello staff tecnico Azzurro. Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola raggiungeranno la squadra il 10 novembre, il giorno seguente il derby di Euroleague tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Mercoledì 9 alle ore 16.30 presso la Vitrifrigo Arena (Via Y. A. Gagarin) avrà luogo la presentazione della "Jr. NBA FIP Under 13 Championship". Interverranno il Presidente FIP Giovanni Petrucci, l'NBA Associate Vice President of Basketball Operations, Europe and Middle East Neal Meyer, il CT della Nazionale Gianmarco Pozzecco, l'Ambassador NBA Dino Radja e l'Azzurro Matteo Spagnolo. Giovedì 10 novembre alle ore 15.30 presso la Loggia del Genga a Palazzo Ducale (Piazza del Popolo, 1 a Pesaro) si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della gara contro la Spagna. Interverranno il Presidente FIP Giovanni Petrucci, il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, il CT della Nazionale Gianmarco Pozzecco, un giocatore Azzurro e il Direttore Generale di Master Group Sport, Advisor commerciale FIP, Antonio Santa Maria. Dopo le tre vittorie consecutive della scorsa estate (contro Paesi Bassi e Ucraina in trasferta e Georgia in casa), l'Italia è in testa alla classifica del Gruppo L in compagnia della Spagna e vede il Mondiale sempre più vicina. Per qualificarsi matematicamente già in questa tornata, gli Azzurri dovranno battere i Campioni del Mondo e d'Europa e la Georgia. In caso contrario occorrerà attendere le ultime due gare dell'ultima finestra (23 febbraio in casa contro l'Ucraina e 26 febbraio in trasferta in Spagna). Al Mondiale 2023 (Giappone, Indonesia e Filippine) approdano le prime tre squadre classificate. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 07-Nov-22 17:52