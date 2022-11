Calcio: Champions. Spalletti “Eintracht in ascesa, non sarà facile”

"A questi livelli tutti gli abbinamenti sono tosti" NAPOLI (ITALPRESS) – "A questi livelli sono tutti abbinamenti tosti, difficili, anche se evitare il Psg ci può far piacere. Comunque l'Eintracht Francoforte è la detentrice dell'Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa. Non sarà certo facile". Così Luciano Spalletti commenta il sorteggio degli ottavi di Champions che ha riservato al Napoli la squadra tedesca. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Nov-22 12:58