Calcio: Elche, si dimette tecnico Almiron

Arrivato a metà ottobre, è rimasto in carica per appena 5 partite ELCHE (ITALPRESS) – E' durata meno di un mese la seconda esperienza alla guida dell'Elche di Jorge Almiron. Annunciato il 12 ottobre al posto dell'esonerato Francisco Rodriguez, il tecnico argentino non è riuscito a risollevare le sorti della squadra, ultima nella Liga e che ha raccolto solo due punti nelle cinque partite sotto il suo timone. La sconfitta di sabato col Valladolid ha così spinto Almiron a dimettersi. Domani contro il Girona andrà in panchina il ds Sergio Mantecon assieme allo staff tecnico. Salgono dunque a cinque i cambi in panchina stagionali nella Liga, il primo dei quali proprio all'Elche (Almiron per Francisco Rodriguez), poi Siviglia (Sampaoli per Lopetegui), Villarreal (Setien per Emery) e Celta Vigo (via Coudet per Carvalhal). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Nov-22 10:49