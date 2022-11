Calcio: Europa League, Xavi “Ci è toccato avversario peggiore”

"Ronaldo in declino? Ha segnato un'era e può fare ancora la differenza" BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Ancora una volta abbiamo pescato l'avversario più difficile, il peggiore che poteva capitarci". Dopo l'uscita dalla Champions in un girone di ferro con Bayern e Inter, il Barcellona ha trovato il Manchester United nei play-off di Europa League, "una squadra che è cresciuta molto con Ten Hag – osserva Xavi – Non stiamo avendo fortuna, ogni volta troviamo il rivale peggiore. Cristiano Ronaldo in declino? Non so, lo United ha grandi individualità ma spicca il gruppo. Sono una grande squadra e Cristiano è un grandissimo giocatore che ha segnato un'era del calcio mondiale e può ancora fare la differenza". Xavi festeggia un anno dal suo arrivo ma evita di darsi voti: "Siamo arrivati in una situazione difficile e siamo riusciti a centrare la qualificazione in Champions. In questa stagione, al di là dell'eliminazione in Champions, stiamo migliorando e stiamo facendo bene in campionato. Abbiamo un modello di gioco, un'identità, si è vista una crescita e voglio pensare che siamo sulla strada giusta. I voti si danno alla fine". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Nov-22 16:04