Calcio: Roma. Pellegrini torna nel 2023, Mou aspetta Dybala

Lesione al flessore destro per il capitano giallorosso ROMA (ITALPRESS) – Nel giorno del sorteggio del playoff di Europa League (Salisburgo la prossima avversaria) e all'indomani della sconfitta nel derby, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria. Josè Mourinho per le prossime due gare contro Sassuolo e Torino deve fare a meno di Lorenzo Pellegrini. Gli esami a cui si è sottoposto il capitano giallorosso hanno evidenziato una lesione al flessore destro. Contro i neroverdi potrebbe toccare dal 1' a Cristian Volpato, entrato col piglio giusto contro la Lazio. Non si esclude invece un recupero di Paulo Dybala per il match col Torino. "Ne abbiamo bisogno", si è limitato a dire Mourinho. Oggi a Trigoria la squadra si è divisa in gruppi: scarico in palestra per chi ha accumulato maggiore minutaggio, lavoro in campo per il resto della rosa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 07-Nov-22 15:52