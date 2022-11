Calcio: Zanetti “Vittoria su Sassuolo iniezione fiducia per Napoli”

"Faremo di tutto per portare a casa dei punti dal Maradona" EMPOLI (ITALPRESS) – La vittoria contro il Sassuolo ha portato grande entusiasmo in casa Empoli. Adesso i ragazzi di Paolo Zanetti vanno al Maradona, provando a fare lo sgambetto alla capolista. "Faremo di tutto per portare a casa dei punti – spiega il tecnico azzurro -. Conosciamo la forza del Napoli, è una squadra meravigliosa, è tra le prime tre in Europa in questo momento. Farò delle scelte senza pensare alla prossima partita ma facendo giocare i migliori in base alla condizione fisica". Il mister si porta quanto di buono visto nell'ultima gara di campionato. "Mettendomi ad analizzare la gara ho visto cose ottime, forse è stata la nostra miglior partita nella nostra totalità – dice Zanetti – Considerando anche il valore dell'avversario, siamo stati bravi a non farli sembrare così forti. Questa vittoria ci da un po' più di consapevolezza, a volte si rischia di perdere autostima quando si incontra grandi squadre e si perde. Tre punti sono una iniezione di fiducia incredibile". Ora serve un'altra grande prova contro la squadra al momento migliore del campionato. "Il presidente pretende da me la salvezza e valorizzazione dei giovani, oltre a giocare un buon calcio – spiega Zanetti -. Io cerco di portare il mio credo che non so se è giusto ma almeno è il mio". "Il Napoli è una squadra che imposta con due giocatori più uno, poi tutti gli altri giocano in attacco. Accettano la parità numerica difensiva, sa palleggiare e attaccare gli spazi – prosegue il tecnico – Dovremo difenderci bene prima di tutto, non possiamo permetterci di perdere equilibrio e dobbiamo limitare gli errori tattici e individuali. Ci deve essere coesione, precisione e anche un pizzico di fortuna. Kvaratskhelia non ci sarà? Lo ritengo un giocatore straordinario – aggiunge Zanetti – ma il Napoli è forte come totalità, sarebbe irrispettoso credere che ci sia lui di forte e basta". Sulla possibile formazione l'allenatore fa pretattica. "L'ho detto spesso, non sono un amante del turnover se non obbligato – dice Zanetti -. Alcune valutazioni dovremo farle, anche in avanti, qualcuno che rifiaterà lo farà perché non è ancora al top della forma. Non vogliamo snobbare la partita, solo un folle lo farebbe. Stojanovic è possibile vederlo in campo, Ebuhei è un giocatore un po' fragile e fa fatica a fare tre partite di fila. Marin è in gran crescita, sta facendo molto bene nelle ultime gare, ha sempre fatto la mezzala ma ha le capacità per fare il play. Inizia a giocare un po' di partite consecutive e sta trovando confidenza, nei movimenti e nel verticalizzare di più. Questo aspetto è quello che sta migliorando di più. Lui è un nostro punto di forza, come Grassi che sta rientrando". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Nov-22 13:37