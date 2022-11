Play-off Conference, Cluj e Braga per Lazio e Fiorentina

Gare d'andata il 16 febbraio, una settimana dopo il ritorno NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – La giornata di sorteggi a Nyon si completa con quello dei play-off di Conference League, da cui usciranno le otto squadre che completeranno il quadro degli ottavi (già qualificate le prime dei gironi). La Lazio, retrocessa dall'Europa League, se la vedrà con il Cluj, squadra attualmente quarta nel campionato rumeno in cui milita l'ex Udinese Scuffet. In panchina anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, Dan Petrescu. Rivale sulla carta un po' più complicato per la Fiorentina – che però giocherà il ritorno al Franchi mentre i biancocelesti saranno all'Olimpico nel primo round – che pesca il Braga, terzo in Portogallo dietro Benfica e Porto. Questi gli accoppiamenti: Qarabag (Aze) – Gent (Bel) Trabzonspor (Tur) – Basilea (Sui) LAZIO (ITA) – Cluj (Rou) Bodo/Glimt (Nor) – Lech Poznan (Pol) Braga (Por) – FIORENTINA (ITA) Aek Larnaca (Cyp) – Dnipro-1 (Ukr) Sheriff Tiraspol (Mda) – Partizan (Srb) Ludogorets (Bul) – Anderlecht (Bel) – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 07-Nov-22 14:29