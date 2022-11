Rugby: Nazionale. Azzurri al 12° posto nel ranking mondiale

L'Italia guadagna due posizioni dopo la vittoria di sabato con Samoa VERONA (ITALPRESS) – La Nazionale maschile guadagna due posizioni nel ranking World Rugby salendo al dodicesimo posto. Dopo la vittoria per 49-17 ottenuta contro Samoa sabato allo Stadio Plebiscito di Padova, gli Azzurri del ct Crowley hanno scavalcato in classifica proprio la squadra isolana e la Georgia. Stabilmente al quinto posto nel ranking mondiale la Nazionale femminile che alla RWC 2021 è riuscita ad arrivare ai quarti di finale nel match vinto dalla Francia che contenderà al Canada il terzo posto nella rassegna iridata in Nuova Zelanda. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 07-Nov-22 18:13