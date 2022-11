Sci alpino: Cdm. Undici velocisti azzurri al lavoro a Copper Mountain

In Canada si alleneranno anche Paris, Casse, Innerhofer e Marsaglia ROMA (ITALPRESS) – La squadra maschile di Coppa del Mondo discipline veloci è pronta a volare al di là dell'oceano per una dieci giorni di allenamenti – da domani, martedì 8, a sabato 19 novembre – sulle piste statunitensi di Copper Mountain, in Colorado. Il direttore tecnico azzurro Massimo Carca ha deciso di convocare undici atleti, per preparare al meglio il prossimo impegno sul massimo circuito a Lake Louise, in Canada, dove gli azzurri saranno protagonisti in una discesa e due superG dal 25 al 27 novembre. Saranno presenti ai training nordamericani Dominik Paris, Mattia Casse, Guglielmo Bosca, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Emanuele Buzzi e Matteo Franzoso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 07-Nov-22 18:05