Tennis: Barty esclude ritorno “Mi manca competere ma non il resto”

L'ex numero uno del mondo ha annunciato il ritiro lo scorso marzo MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – "No, per quanto mi riguarda ho finito". Ashleigh Barty, dopo l'annuncio a sorpresa dello scorso marzo, non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro. L'ex tennista australiana ha detto basta a 25 anni da numero uno del mondo e dopo aver vinto lo Slam di casa, e non ha alcuna nostalgia del circuito. "Mi manca competere e sfidare le migliori del mondo ma non mi manca molto tutto quello che ne deriva – chiarisce a margine della presentazione della sua autobiografia – Ora probabilmente mi sto abituando a sfidare me stessa in modi diversi e a vedere in quale altro modo posso essere stimolata, vedere in quale altro modo posso ancora competere, crescere. Non ho mai sentito di avere un vuoto da riempire perchè c'era un genuino senso di appagamento alla fine della mia carriera". A raccogliere il suo testimone è stata la polacca Iga Swiatek: "È una boccata d'aria fresca e ha dominato completamente questa stagione. È stata una spanna sopra tutte le altre ed è stato fantastico vederla crescere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Nov-22 11:10