Tennis: Rune entra in Top 10 Atp, Alcaraz n.1 e Sinner miglior azzurro

L'altoatesino perde però tre posizioni ed è ora 15^ davanti a Berrettini ROMA (ITALPRESS) – Il successo di Parigi-Bercy vale l'ingresso in Top Ten per Holger Rune. Il 19enne danese scala otto posizioni e raggiunge il decimo posto (best ranking) nella classifica Atp. Ma non è l'unica novità. Con lui rientra fra i migliori dieci al mondo Taylor Fritz (n.9) mentre al vertice resta Carlos Alcaraz la cui stagione però è già finita per un infortunio agli addominali rimediato nel Masters 1000 parigino: la lotta per il trono è apertissima da qui a fine 2022. Alle spalle di Alcaraz e Rafa Nadal si porta Stefanos Tsitsipas, che scala due posti e si mette davanti a Casper Ruud e Daniil Medvedev (-2), best ranking per Felix Auger-Aliassime, oggi sesto, quindi Andrey Rublev e Novak Djokovic, che scivola in ottava piazza. Per quanto riguarda gli italiani, Jannik Sinner resta il migliore ma fa tre passi indietro ed è 15esimo, appena davanti a Matteo Berrettini (16^) che di posizioni ne perde una. Stabile al 23esimo posto Lorenzo Musetti, guadagnano terreno Lorenzo Sonego (da 51^ a 47^) e Fabio Fognini (da 59^ a 56^). Si riporta a ridosso dei primi 100 Marco Cecchinato (101^) grazie alla semifinale di Guayaquil. Questa la nuova classifica Atp: 1. Carlos Alcaraz (Esp) 6820 (–) 2. Rafael Nadal (Esp) 5820 (–) 3. Stefanos Tsitsipas (Gre) 5350 (+2) 4. Casper Ruud (Nor) 5020 (–) 5. Daniil Medvedev (Rus) 4065 (-2) 6. Felix Auger-Aliassime (Can) 3995 (+2) 7. Andrey Rublev (Rus) 3530 (+2) 8. Novak Djokovic (Srb) 3320 (-1) 9. Taylor Fritz (Usa) 2955 (+2) 10. Holger Rune (Den) 2911 (+8) Così gli italiani: 15. Jannik Sinner 2410 (-3) 16. Matteo Berrettini 2375 (-1) 23. Lorenzo Musetti 1865 (–) 47. Lorenzo Sonego 950 (+4) 56. Fabio Fognini 843 (+3) 101. Marco Cecchinato 562 (+8) 119. Francesco Passaro 473 (+3) 126. Luca Nardi 452 (+3) 134. Matteo Arnaldi 419 (+6) 154. Franco Agamenone 373 (–) – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Nov-22 10:20