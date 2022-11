Tennis: Sabalenka-Garcia ultimo atto alle Wta Finals

La bielorussa ferma la Swiatek, la francese piega la Sakkari ROMA (ITALPRESS) – Aryna Sabalenka e Caroline Garcia si affronteranno nell'ultimo e decisivo atto delle Wta Finals in corso a Forth Worth, in Texas. La 29enne francese stoppa un po' a sorpresa la corsa di Maria Sakkari, che nel girone aveva vinto tre match su tre, imponendosi per 6-3 6-2 in un'ora e 15 minuti di gioco. A contenderle il titolo sarà la Sabalenka, che nell'altra semifinale ha la meglio sulla numero uno del mondo Iga Swiatek per 6-2 2-6 6-1 dopo oltre due ore di battaglia. La bielorussa si era imposta l'ultima volta sulla 21enne di Varsavia proprio alle Wta Finals di un anno fa, mentre in questa stagione era stata battuta in tutti e quattro gli scontri. La Garcia è alla 14esima finale della carriera nel circuito maggiore: fin qui 10 i titoli conquistati, tre dei quali in questa stagione (Bad Homburg, Varsavia e Cincinnati); finale numero 18 (la prima in questo 2022) invece per la 24enne di Minsk, anche lei a caccia dell'undicesimo trionfo personale. In perfetta parità i precedenti fra le due finaliste (2-2), l'ultimo dei quali quest'anno in semifinale a Cincinnati con successo della Garcia in tre set. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 07-Nov-22 08:38