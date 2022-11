Calcio: Atalanta. Gasperini “Gara difficile, Lecce squadra dinamica”

"Turnover? Zapata giocherà sicuro, vedremo Malinovskyi, ma ha sempre giocato" BERGAMO (ITALPRESS) – "Mi aspetto una gara difficile perché il Lecce è una squadra dinamica, ha messo in difficoltà squadre di livello. Ha pareggiato a Udine, ha perso di misura contro la Juventus, è una neopromossa che sta facendo bene, sarà una partita complicata come tutte le altre". Lo ha dichiarato Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, intervenuto alla vigilia del match contro il Lecce. "Turnover? Zapata giocherà sicuro, vedremo Malinovskyi, ma ha sempre giocato. Vediamo anche dietro se ci saranno cambi, sono molto curioso anche di Ruggeri. È un modo anche di valorizzare tutti quanti, è giusto anche si possa avere una valutazione più precisa. Io mi fido di tutti, abbiamo avuto un periodo in cui avevamo 5-6 giocatori fuori, quindi hanno giocato praticamente tutti. Il fatto che abbiamo fatto queste 13 partite nella parte alta della classifica è passato un po' inosservato. Ad esempio la partita di Hojlund mi è piaciuta molto, può crescere". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pia/gm/red 08-Nov-22 13:57