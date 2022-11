Calcio: Baroni “Lecce giusto o Atalanta ci asfalta,inutile fare calcoli”

"Cerco ancora la prestazione perfetta, ma a Udine la squadra mi è piaciuta", dice il tecnico dei salentini LECCE (ITALPRESS) – Sarà un turno infrasettimanale di fuoco quello che vedrà il Lecce ospitare l'Atalanta al "Via del Mare" domani pomeriggio. Mister Marco Baroni ha presentato la sfida alla Dea partendo da quanto di buono visto in Friuli: "A Udine ho ritrovato quello che avevo chiesto e detto alla vigilia della partita, ossia un maggiore coinvolgimento offensivo di terzini e centrocampisti. La pressione era più alta e il ritmo costante, abbiamo giocato la partita che dovevamo fare senza calcoli. Non abbiamo altra scelta, dobbiamo andare forte, solo così si riesce a mettere in difficoltà l'avversario. Sono ancora in cerca della prestazione perfetta, ma venerdì la squadra mi è piaciuta parecchio". Quella di domani sarà la penultima gara prima della sosta. Sabato prossimo ci sarà poi lo scontro diretto con la Sampdoria. Il tecnico giallorosso, però, non vuole sentir parlare di energie risparmiate: "Guai a fare calcoli, ci sarà da correre forte. Se sbagli di atteggiamento l'Atalanta ti asfalta, e noi non possiamo permettercelo. Affronteremo la squadra migliore per rendimento esterno. Sarà una gara difficilissima, ma questo per noi dev'essere uno stimolo in più. Occorreranno determinazione e attenzione se vorremo metterli in difficoltà". I giallorossi non vincono da fine settembre e nelle ultime sei giornate sono arrivati solo tre punti: "La classifica per ora non va guardata, è un campionato anomalo. Si avvicina una sosta molto lunga e non vogliamo perdere tempo nel fare inutili calcoli sulla quota salvezza". Sarà l'ultima gara giocata in casa nel 2022 per un Lecce che cercherà la prima vittoria interna della propria stagione dopo quattro pareggi e due sconfitte: "Questo stadio è meraviglioso sia per presenze che per incitamento. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi, perché non fare punti qui, nel nostro stadio, è per noi un grande dolore". Baroni si è inoltre soffermato su alcuni singoli, con gli interpreti della difesa protagonisti delle domande: "Umtiti si è allenato ieri parzialmente e oggi ha fatto quasi tutto con il resto del gruppo. Sta bene, domani parlerò con lui per capire come gestirlo anche al netto delle due partite ravvicinate. Anche Pongracic sta bene, dagli esami è emersa una semplice infiammazione già rientrata grazie al riposo a cui lo abbiamo sottoposto. Potrei schierarlo dal primo minuto, ma penso che nell'economia dell'intera partita sia importante anche chi subentra a gara in corso. Dovrò sceglierne anche uno fra Gallo e Pezzella. Giuseppe sta mordendo il freno, mentre Antonino è cresciuto molto nella tranquillità della gestione del pallone". Il terzino siciliano ha sfiorato un gran gol a Udine, colpendo il palo. Non un momento fortunato per il Lecce, che di legni ne ha trovati ben tre nelle ultime due partite: "Provare qualche soluzione dalla distanza è importante, siamo andati spesso vicini al gol con i tentativi da fuori e dobbiamo riprovarci in futuro". Dubbi da sciogliere anche per quanto concerne centrocampo e attacco, con Colombo che spinge per un'altra maglia da titolare dopo la rete siglata alla Dacia Arena: "Non ho mai misurato un attaccante solo basandomi sui gol. A Udine Lorenzo ha disputato in generale un'ottima partita. Ceesay è stato molto più utilizzato finora, quindi valuterò anche in base a questo fattore chi dei due partirà dal primo minuto. In rosa abbiamo anche Persson, lo stiamo aspettando, ci tornerà utile. Per quanto riguarda il centrocampo abbiamo tante soluzioni, ma tutti avranno modo di dare il proprio contributo". Fra i convocati non c'è Dermaku, infortunatosi venerdì scorso e che in settimana ha svolto del lavoro differenziato. Nessun problema invece per Banda, che potrebbe scendere in campo solo da subentrato essendo in svantaggio nel ballottaggio con Oudin. Verso una conferma non solo due terzi del tridente offensivo, ma anche il terzetto di centrocampo che tanto bene ha fatto contro l'Udinese. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). zzc/ari/red 08-Nov-22 15:40