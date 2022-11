Calcio: Incontro a Nyon, Uefa, Leghe e Club ribadiscono no a Superlega

Ricevuto il nuovo Ceo della A22 Sports Management, Bernd Reichart NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L'atteso confronto è avvenuto ma Uefa, Leghe e club restano fermi sulla loro posizione: no alla Superlega. Nei giorni scorsi Bernd Reichart, nuovo Ceo della A22 Sports Management, la società incaricata di portare avanti il progetto che vede ancora coinvolti Real, Barcellona e Juve, aveva annunciato di aver inoltrato una richiesta di incontro alla Uefa. E oggi a Nyon il confronto c'è stato, come conferma la stessa Confederazione europea in una nota. "I vertici Uefa, guidati dal presidente Aleksander Ceferin, e alti rappresentanti di leghe nazionali, club, giocatori e tifosi, hanno ribadito che l'opposizione all'autoproclamata Superlega rimane ferma come ad aprile 2021 – si legge – Confermando l'unità del calcio europeo, la Uefa e gli altri portatori di interesse hanno respinto ancora una volta all'unanimità la logica alla base di progetti come la Superlega. I partecipanti hanno preso atto, con sorpresa, delle affermazioni dell'amministratore delegato di A22 Sports, secondo cui questa società non rappresenta a titolo alcuno nessun club, compresi i tre che continuano a sostenere apertamente il progetto. La Uefa e gli stakeholder rimangono impegnati nei confronti dei fondamenti del calcio europeo, che si basano su apertura, solidarietà e meritocrazia e perseguono obiettivi più ampi che riguardano i principi sportivi e l'interesse sociale, anziché privilegi e diritti personali". "Questo approccio – sottolineano da Nyon – è stato sostenuto all'unanimità dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, oltre che da governi nazionali, istituzioni pubbliche e portatori di interesse di tutto il continente". Fra coloro che hanno preso parte all'incontro anche Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega di A, e Luca Percassi, Ceo dell'Atalanta, oltre Javier Tebas, numero uno della Liga spagnola, e Nasser Al Khelaifi, presidente dell'Eca. La A22 Sports era invece rappresentata, olte che da Bernd Reichart, anche da Anas Laghrari e John Hahn. I club inglesi non hanno potuto partecipare perché era in programma una riunione degli azionisti della Premier League. "Il calcio europeo rimarrà unito fermamente per dare un futuro prosperoso allo sport e alla società – si legge ancora nella nota – La Uefa accoglierà tutti i portatori di interesse e i partner del calcio europeo al secondo Convegno sul futuro del calcio europeo alla fine di questa settimana, dove prevarrà un dialogo costruttivo. Tra gli argomenti all'ordine del giorno figurano il buon governo e la competitività per un'ulteriore crescita del calcio femminile". – foto Image – (ITALPRESS). glb/com 08-Nov-22 15:36