Calcio: Manchester City, Guardiola “Haaland non ancora al meglio”

"Il Lipsia? Lo rispetto, dipenderà da come arriveranno le due squadre a febbraio" MANCHESTER (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non è ancora al meglio. Vedremo domani e sabato. Va migliorando, la cosa importante è che non ci siano fratture, solo un leggero infortunio ai legamenti. Se farà le due amichevoli con la Norvegia? Se sta bene sì, giocare con la nazionale è importante per i calciatori, per me non è un problema". Pep Guardiola rimanda il rientro di Erling Haaland, quasi certamente non a disposizione per il terzo turno della Coppa di Lega inglese contro il Chelsea. Ieri, intanto, si è tenuto il sorteggio degli ottavi di Champions e il Manchester City ha pescato il Lipsia: "Vediamo cosa succede a febbraio, come arriviamo noi, come arrivano loro, ma ho un enorme rispetto per quello che hanno fatto in Germania e in Europa. È una squadra giovane con una filosofia chiara sul come vuole giocare. Sono gli ottavi di Champions e tutte le squadre a questo punto sono forti. Inoltre si giocherà dopo i Mondiali, a febbraio possono succedere tante cose". 08-Nov-22