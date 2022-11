Calcio: Nazionale donne. Le azzurre giocheranno l’Arnold Clark Cup

Al torneo prenderanno parte anche le padroni di casa inglesi, il Belgio e la Corea del Sud ROMA (ITALPRESS) – Dopo le ultime amichevoli del 2022 contro Austria e Irlanda del Nord, il percorso di avvicinamento delle azzurre verso il Mondiale del 2023 ripartirà dall'Inghilterra, dove dal 16 al 22 febbraio si disputerà la seconda edizione dell'Arnold Clark Cup, il torneo che oltre all'Italia vedrà ai nastri di partenza la nazionale di casa, il Belgio e la Corea del Sud. La giornata inaugurale si disputerà all'MK Stadium di Milton Keynes, la seconda in una sede ancora da definire, la terza all'Asthon Gate Stadium di Bristol, che ospiterà le gare conclusive del quadrangolare vinto lo scorso anno dalle campionesse d'Europa in carica. Il primo avversario dell'Italia sarà proprio il Belgio, che con la vittoria di misura nella terza gara del girone condannò le azzurre a un'uscita anticipata da Euro2022. Domenica 19 febbraio è invece in programma la sfida con le detentrici del titolo, che anticiperà di tre giorni l'appuntamento conclusivo contro la selezione asiatica. "Giocheremo per la prima volta questo prestigioso torneo – ha dichiarato Milena Bertolini – affrontando tre nazionali di altissimo livello. Per continuare a crescere è necessario confrontarsi con le migliori, quindi per prepararci al Mondiale ben vengano test così probanti". I tagliandi per Milton Keynes e Bristol sono già in vendita sul sito www.arnoldclarkcup.com: tifosi e appassionati avranno l'opportunità di assistere alle partite in programma nelle due sedi utilizzando lo stesso biglietto. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/com 08-Nov-22 13:47