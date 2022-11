Calcio: Salernitana. Nicola “Sfruttare punti deboli Fiorentina”

"Domani vogliamo fare la nostra partita dando tutto quello che abbiamo". SALERNO (ITALPRESS) – Due trasferte di fila prima della lunga sosta. Nicola carica la squadra per questo rush di fine anno, cercando di mettere più fieno in cascina in previsione di periodi magri. Il match di domani sembra proibitivo contro la Fiorentina di mister Italiano. "Domani vogliamo fare la nostra partita dando tutto quello che abbiamo, siamo consci di incontrare una squadra forte ma sappiamo che hanno dei punti deboli che dovremo essere bravi a sfruttare – afferma Nicola – La Fiorentina è una squadra abituata a giocare gare ravvicinate nell'arco di una settimana ed è reduce da un ottimo momento a livello di risultati tra campionato e coppa. Hanno grande capacità di attaccare gli spazi, grande abilità a ripartire ed un ottimo gioco di catena. Dovremo essere bravi a occupare gli spazi nel modo giusto, essere puntuali nel portare le pressioni e abili a produrre il nostro gioco con concentrazione e calma avendo capacità di verticalizzare e rallentare i ritmi quando serve". Chiede attenzione, dunque, mister Nicola per il match contro i gigliati. "Vogliamo essere competitivi e per farlo bisognerà avere attenzione per tutto l'arco della gara e capacità di non farsi sfuggire la partita nei momenti difficili – chiosa il tecnico granata – Servirà il contributo di tutti, è importante che tutti si facciano trovare pronti. Il nostro pubblico è fondamentale e vorremmo sempre averlo vicino, siamo fortemente automotivati per fare sempre del nostro meglio". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). aro/gm/red 08-Nov-22 12:59