Calcio: Thiago Motta “Bologna unito,concentrati e determinati con Inter”

"I fischi delle prime partite ci stavano, ora le cose vanno meglio", dice il tecnico rossoblù BOLOGNA (ITALPRESS) – Thiago Motta non vuole fare brutta figura. Lo scorso anno il Bologna a San Siro uscì con sei reti sulle spalle in un'ora di gioco. Troppo brutto per essere vero. Ora viene da tre vittorie in campionato e una in coppa Italia e non ha nessuna voglia di fermarsi, anche se è chiaro che domani sera alle 20.45 l'Inter ha il dovere di riprendersi dopo il ko di Torino. "È vero che abbiamo avuto poco tempo per preparare l'incontro, ma se l'appetito vien mangiando, speriamo di continuare a mangiare. Ora con questa tecnologia avanzata riusciamo, grazie ai video, a capire come attaccare e difendere contro l'Inter, faremo la nostra partita. È presto dire che è tagliata fuori dalla lotta scudetto. Può competere in Europa e in campionato". Un Bologna cambiato in poche settimane, anche se l'inizio dell'avventura di Thiago Motta non è iniziata nel modo migliore: "Il segreto sono i giocatori perché alla fine sono loro che fanno la differenza. Con la classifica di oggi è molto più facile lavorare e trasmettere quello che vogliamo vedere ogni giorno su come affrontare le partite". Un'altra partita dalle emozioni forti per l'italo-brasiliano. "Per me l'Inter rappresenta una bella esperienza e grandi ricordi, ma penso a giocare al meglio la partita, sapendo che a San Siro dovremo essere concentrati e determinati". Tra i migliori in questo momento Orsolini, un giocatore che sembra rinato. "Sta bene, unisce l'impegno al sorriso e all'entusiasmo, così è molto più facile dare il massimo ogni giorno. Dobbiamo continuare così, lui e gli altri, dobbiamo affrontare ogni allenamento al meglio, quando entra fa molto bene, anche quando inizierà la partita darà il suo meglio sempre pensando che serve l'impegno oltre al sorriso". Da Orsolini ad Arnautovic, per poi proseguire con Vignato e Barrow. "Marko darà il suo contributo come tutti gli altri, per quanto riguarda Vignato il primo passo lo fa il giocatore, come tutti gli altri ha l'opportunità di poter giocare e lui sta facendo molto bene, spero per lui e per noi che dia continuità, perchè può essere molto importante per noi. Può giocare attaccante esterno, oppure trequartista in un 4-2-3-1, dipende da lui perché le qualità le ha e noi siamo qui per aiutarlo al massimo. Se se lo merita gioca, sennò dovrà aspettare. Barrow? Musa è un giocatore importante, può fare tutta la fascia, può migliorare nell'attacco della profondità con la sua velocità, calcia e tira bene, è un ragazzo che sta crescendo, che può fare molto meglio e sono convinto che ci riuscirà". Secondo Thiago Motta la svolta in una squadra arriva quando si "smette di essere egoisti e si pensa al gruppo, ad aiutare il vicino per far diventare più forte il compagno". Come detto il suo inizio non è stato facile, la squadra ci ha messo un po' a svoltare e sul suo Bologna nelle prime tre gare sono arrivati tanti fischi. "Ingenerosi? No, perché era giusto, rispetto l'opinione di tutti e il pubblico ha sempre ragione. Non ho mai chiesto e non chiederò nulla, io devo dare di più, questo è il mio ruolo, ogni giorno sono qua per dare il massimo insieme ai ragazzi che mi stanno aiutando tantissimo con la loro voglia e la loro disponibilità. Proseguire e continuare, pensiamo al presente e cerchiamo la migliore situazione per affrontare la prossima partita e, perché, no vincerla". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mf/ari/red 08-Nov-22 15:26