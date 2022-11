Mondiali2022: Australia. Gli ‘italiani’ Karacic e Hrustic tra i 26

Nell'elenco per la Coppa del mondo anche il difensore del Brescia e il centrocampista del Verona SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Due giocatori che militano nei campionati italiani tra i 26 Socceroos convocati dal commissario tecnico dell'Australia, Graham Arnold, per i Mondiali del Qatar. Si tratta del difensore del Brescia, Fran Karacic, e del centrocampista del Verona, Ajdin Hrustic. In elenco spicca la presenza del 18enne Garang Kuol, attaccante dei Central Coast Mariners che a gennaio si trasferirà in Premier al Newcastle. L'Australia è inserita nel gruppo D e affronterà Francia (22 novembre), Tunisia (26) e Danimarca (30). Questa la lista dei 26: Portieri: Mathew Ryan (Copenaghen), Andrew Redmayne (Sydney), Danny Vukovic (Central Coast Mariners). Difensori: Aziz Behich (Dundee United), Milos Degenek (Columbus Crew), Thomas Deng (Aibirex Nigata), Joel King (Odense), Nathaniel Atkinson (Heart of Midlothian), Fran Karacic (Brescia), Harry Souttar (Stoke City), Kye Rowles (Heart of Midlothian), Craig Goodwin (Adelaide United). Centrocampisti: Aaron Mooy (Celtic Glasgow), Jackson Irvine (St. Pauli), Ajdin Hrustic (Verona), Bailey Wright (Sunderland), Cameron Devlin (Heart of Midlothian), Riley McGree (Middlesbrough), Keanu Baccus (St Mirren). Attaccanti: Awer Mabil (Cadice), Mathew Leckie (Melbourne City), Martin Boyle (Hibernian Edimburgo), James Maclaren (Melbourne City), Jason Cummings (Central Coast Mariners), Mitchell Duke (Fagiano Okayama), Garang Kuol (Central Coast Mariners). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 08-Nov-22 12:31